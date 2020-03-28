Sufle nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!

Hiç farketmeden gelen tatlı krizlerini önleyebileceğiniz bir tatlı tarifimi arıyorsunuz? Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz sufle tarifine ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız! Hem ekonomik hem de lezzetli olan bu tarif vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sufle tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

200 grambitter çikolata

1 yemek kaşığıtereyağı

3 adetyumurta

2 yemek kaşığıun

1 tatlı kaşığıkakao

1 tutamtuz

Hazırlanışı:

Öncelikle sufle kaplarımızın içini küçük bir parça tereyağını elimize alarak yağlıyoruz. Sonra fırça ile kabın yanlarından yukarı doğru çizgiler çiziyoruz.

Son olarak kapların içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar un koyup çevirerek yayılmalarını sağlıyoruz ve fazlasının kabı ters çevirerek dökülmesini sağlıyoruz. (Dilerseniz bu aşamada biraz da kakao serpebilirsiniz.) Fırınımızı 200 derecede önceden ısıtmaya başlıyoruz.Çikolatamızı ve tereyağımızı benmari usulü eritiyoruz ve kenarda soğumaya bırakıyoruz.Bu sırada yumurtalarımızı ve tuzumuzu çırpıp sonrasında unumuzu ve kakao tozumuzu da ilave edip karıştırıyoruz.Erimiş çikolata ve yağımızı yumurtalı karışıma ekleyip homojen olana kadar çırpıyoruz. Hazır olan hamurumuzu 3 sufle kabına yarım parmak boş kalacak gibi paylaştırıyoruz ve 200 derecede 10 dakika pişiriyoruz.

Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz ! Afiyet olsun.