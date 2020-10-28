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Süt şerbetli haşhaşlı tatlı nasıl yapılır yok böyle lezzet!

Süt şerbetli haşhaşlı tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pratik ve lezzetli bir tatlı arayanlar için şahane süt şerbetli haşhaşlı tatlı tarifini hazırladık

Süt şerbetli haşhaşlı tatlı nasıl yapılır yok böyle lezzet!
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Akşam yemeklerini hafif bir tatlıyla sonlandırmak isteyenler ve pratik tatlı arayanlar için şahane bir tatlı tarifi paylaşıyoruz. Sütlü şerbetiyle, enfes kekiyle gönüllerde taht kuracak süt şerbetli haşhaşlı tatlının yapılışı da bir o kadar pratik. O halde kollarınızı sıvayın ve süt şerbetli haşhaşlı tatlı tarifini denemek üzere hemen mutfağın yolunu tutun! Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

3 adet yumurta
1/2 su bardağı şeker(100 g)
5 yemek kaşığı un(100 g)
1/2 çay bardağı irmik(50 g)
2 yemek kaşığı haşhaş tohumu
1 paket kabartma tozu(10-12 g)
1/2 adet portakalın kabuğu

Şerbeti için:

2,5 su bardağı süt(500 ml)
1/2 su bardağı şeker(100 g)

Nasıl yapılır?

İlk olarak şerbetinizi hazırlayın. Şerbeti için gerek süt ve şekeri bir tencere veya sos tavasında kaynatmadan ısıtın. Arada karıştırarak şeker eriyince dek pişirin ve ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın. Yumurta ve şekeri bir kaba alarak yaklaşık 5-6 dakika boyunca iyice kabartarak çırpın. Ardından un, irmik ve haşhaşı ekleyin ve tüm malzemeler birleşinceye dek düşün ayarda çırpın. Son olarak portakal kabuğunu ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Sıvı yağla yağlamış olduğunuz 20x20 cm boyutundaki bir borcama hazır olan karışımınızı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Fırından almadan önce kürdan batırarak kekin pişip pişmediği kontrol edin. Fırından çıkardığınız tatlınızın üst kısmını bir çatal yardımıyla delikler açın. Böylece şerbetiniz tatlının iç kısmına daha iyi işleyecektir. Tatlı sıcak, şerbetiniz soğuk olmalı. Şerbeti döktükten sonra çekmesi için 40-45 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından üzerini dilediğiniz kuru yemişlerle süsleyerek dilimlerin ve servis edin. Afiyet olsun!

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