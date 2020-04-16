Sütsüz kek nasıl yapılır bir dilim yetmez!

Çay saatlerinin olmazsa olmazı enfes bir kek yapmak için mutfağa girdiniz. Bütün malzemeleriniz tam fakat süt veya yoğurt bulamadıysanız bu tarif size göre! Muhteşem kıvamı, puf gibi kabaran yapısıyla bu keki yapmak için süt ürünlerine ihtiyacınız yok. Bu noktada yardımınıza soda ve limon suyu yetişecek. Kıvamı her yiyeni kendine hayran bırakacak kadar da güzel. İçerisine kakao da ekleyip hem görsel hem de lezzet açısından şahane bir tat ortaya koyuyoruz. İşte enfes sütsüz kek tarifi!

Sütsüz kek tarifi için malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 şişe maden suyu

1,5 çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

2,5 - 3 su bardağı un

2 damla limon suyu

Yapılışı:

Bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Üzerine toz şeker ilave edip, kremamsı bir kıvam alana kadar 3-4 dakika kadar çırpın. Ardından bu karışımın içerisine su, sıvı yağ ve sodayı ilave ederek karıştırın. Unu eleyerek, azar azar ilave ederek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Ardından vanilyayı ve kabartma tozunu da ekleyin. Kabartma tozunun üzerine limon suyunu ilave ederek etkisini arttırın ve spatula yardımıyla tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.

Kek harcından bir bölümünü ayırın ve içine kakao ilave ederek çırpın. Yağlanmış, unlanmış orta boy bir kek kalıbına önce sade harcın bir bölümünü ardından kakaolu harcın bir bölümünü aktarın. Tüm harç bitene kadar işlemi tekrar edin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...