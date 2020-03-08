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Nasıl vazgeçilmez bir kadın olunur iyi bir dinleyici olun!

Çoğu kadın aşık olduğu erkeğin gözünde nasıl vazgeçilmez bir kadın olunur merak ediyor. İşte vazgeçilmez kadın olmanın sırları!

Nasıl vazgeçilmez bir kadın olunur iyi bir dinleyici olun!
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Bir erkeğin hayatından asla çıkarmak istemeyeceği, vazgeçilmez bir kadın olmak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. En başta kendine güvenmek, iyi bir dinleyici olmak, gizemli ve eğlenceli biri olmak gibi özelliklerle onu kendinize kolayca bağlayabilirsiniz. İşte vazgeçilmez kadın olmanın sırları...

Daima kendinize güvenin 

Sınırları olan, kendi karakterini, zayıf ve güçlü yanlarını tanıyan ve bunları olduğu gibi kabul eden kadınlar erkeklerin gözünde her daim çekicidir. Sizin kendi değerinizin farkında olup kendinize güvenmeniz onu da etkileyecek ve sizin hakkınızda olan düşüncelerini olumlu yönde değiştirecektir.

Gizemli olmak önemli

Bırakın o sizi merak etsin. Bunun için özel bir çaba sarf etmeyin ancak hayatınız ile ilgili her detayı paylaşmamaya çalışın. Böylece sizin sürprizler ile dolu olduğunuzu düşünecek ve daha çok merak edecek.

Eğlenceyi ön planda tutun 

Hem kendiniz hem de onun için eğlenecek aktiviteler ya da anlar yaratın. Mutluluğunuza önem verin. Erkekler eğlenmeyi bilen kadınlar ile daha çok vakit geçirmek ister.

İyi bir dinleyici

Onun problemlerine kulak verin ve oldukça anlayışlı davranmaya çalışın. Problemleri için çözümler üretin ancak yargılamayın.

Güleryüzlü olun ve gülümseyin 

Pozitif enerji erkekler için başlı başına bir vazgeçilmez. Bu neden ile bol bol gülümseyin. Doğal olun. Pozitif enerjinizi onun da hissetmesine izin verin.

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