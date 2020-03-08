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Muhterem Nur kimdir ailesinden ölüm haberlerine yalanlama geldi!

Müslüm Gürses'in organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddialarını ailesi yalanladı.

Muhterem Nur kimdir ailesinden ölüm haberlerine yalanlama geldi!
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Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta yoğun bakımda tedaviye alındı. Kısa süre sonra Muhterem Nur'un öldüğü iddia edildi. Ölüm iddiası hakkında açıklama yapan aile yakınları, haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

Hayatını kaybetti iddiası

Böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında tutulan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un dün bilinci kapandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kan değerleri değiştiği için solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur, bugün hayatını kaybettiği iddia edildi.

Tedavisi devam ediyor

Ölüm haberini kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan aileye yakın isimler Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Muhterem Nur kimdir?

31 Aralık 1932 Manastır doğumlu ünlü oyuncu fabrika işçiliği yaparken 1951'de Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına başladı. İkinci filmi ise 1952'de Osman Seden'in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük rollerde oynadı. Asıl ününü ise 1958'de Memduh Ün'ün çektiği Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

1960'larda pek çok maddi sorun yaşamaya başlayan sanatçı, Müslüm Gürses ile 1982'de Malatya turnesinde tanıştı, 1986'da nikah masasına oturdu.

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