Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti paylaşımlarıyla bebek sinyali verdi!

Ceyhun Fersoy, 31 yaşına giren eşi Begüm Öner'in yeni yaşını birlikte yer aldıkları fotoğrafa not ekleyerek kutladı. Fersoy yazdığı mesajdaki "İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın" satırlarında çocuk kelimesini vurgulamasıyla 'bebek mi bekliyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.



İçimizdeki 'çocuk' hep yaşasın

Ceyhun Fersoy, eşi ile yer aldığı fotoğrafa "İyi ki doğdun Sevgilim... Bu sene en en en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum... Sen hep ol;ne olursa olsun... İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın..." notunu düştü. Begüm Öner ise eşine "Sende hep yanıbaşımda..." sözleriyle karşılık verdi. Çiftin bu paylaşımla bebek sinyali verdiği düşünüldü.