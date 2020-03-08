search menu
search
close

Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti paylaşımlarıyla bebek sinyali verdi!

Seksenler dizisinin setinde tanışıp 2017'de hayatlarını birleştiren Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti paylaşımlarıyla bebek beklediklerinin sinyalini verdi.

Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti paylaşımlarıyla bebek sinyali verdi!
-A A+

Ceyhun Fersoy, 31 yaşına giren eşi Begüm Öner'in yeni yaşını birlikte yer aldıkları fotoğrafa not ekleyerek kutladı. Fersoy yazdığı mesajdaki "İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın" satırlarında çocuk kelimesini vurgulamasıyla 'bebek mi bekliyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

İçimizdeki 'çocuk' hep yaşasın

Ceyhun Fersoy, eşi ile yer aldığı fotoğrafa "İyi ki doğdun Sevgilim... Bu sene en en en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum... Sen hep ol;ne olursa olsun... İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın..." notunu düştü. Begüm Öner ise eşine "Sende hep yanıbaşımda..." sözleriyle karşılık verdi. Çiftin bu paylaşımla bebek sinyali verdiği düşünüldü.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi! Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Magazin
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler! Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Aleyna pembelere büründü! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna pembelere büründü! Beğeni butonu çöktü!
Koronavirüs dünyaca ünlü yıldıza düğün erteletti!
Koronavirüs dünyaca ünlü yıldıza düğün erteletti!
Lider Şahin'den aşk iddialarına jet yanıt!
Lider Şahin'den aşk iddialarına jet yanıt!
İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ!
İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ!
Enfes bir tat: Süt turtası
Enfes bir tat: Süt turtası
Tadına bayılacaksınız: Çıtır turşu kızartması!
Tadına bayılacaksınız: Çıtır turşu kızartması!
Yorumlar 1 yorum