search menu
search
close

Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı

ABD'li yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, 'erkek cinsel organının boyunun ne kadar önemli olduğu' sorusuna yanıt verdi.

Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı
-A A+

ABD'li yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, 'erkek cinsel organının boyunun ne kadar önemli olduğu' sorusuna yanıt verdi. Rhoades, "Bence boyunun bir önemi yok, hepsi iyi hissettiriyor. Erkekler daha önemli konulara dikkatini vermeli" dedi.

''Boyunun bir önemi yok''

Soruya içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, "Bence penis boyunun üzerine kafa yorulduğu kadar bir önemi yok. Hepsi iyi hissettiriyor" dedi.

''Göz kontağı önemli''

Erkeklerin dikkatini vermesi gereken daha önemli noktalar olduğunu söyleyen Rhoades, hayranları için yeni ipuçları da verdi. Rhoades, "Benim için asıl önemli olan şey yakınlık. Göz kontağı kurmak, benden hoşlandığını ve benimle olmak istediğini hissettirmesi. Bunlar hoşuma giden şeyler" ifadelerini kullandı.

Bir erkekte aradığı üç özellik 

Rhoades, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ise bir erkekte aradığı üç özelliği sıralamıştı. Genç oyuncu, doğal bir çekim aradığını ve aynı espri anlayışına sahip olmayı beklediğini söylemiş, son olarak ise karşıdaki kişinin kendisiyle şöhreti için birlikte olup olmadığına baktığını anlatmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Başkasının havlusunu sakın kullanmayın! Başkasının havlusunu sakın kullanmayın!
Sağlık
Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler! Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Önceki Haberler
Yer fıstığının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Yer fıstığının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Hatice'nin ayna karşısındaki paylaşımı dalga konusu oldu!
Hatice'nin ayna karşısındaki paylaşımı dalga konusu oldu!
İç çamaşırlı pozu ile yeni yılı kutladı! Adeta nefes kesti!
İç çamaşırlı pozu ile yeni yılı kutladı! Adeta nefes kesti!
Ünlü şarkıcının son pozu olay! Sosyal medya yıkıldı!
Ünlü şarkıcının son pozu olay! Sosyal medya yıkıldı!
Görenler tanıyamadı! Can Yaman'ın kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı!
Görenler tanıyamadı! Can Yaman'ın kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı!
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Merve Sanay'ın son paylaşımını görenler 'bu sen olamazsın' diyor!
Merve Sanay'ın son paylaşımını görenler 'bu sen olamazsın' diyor!
Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin!
Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin!
Yorumlar