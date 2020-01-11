Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı

ABD'li yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, 'erkek cinsel organının boyunun ne kadar önemli olduğu' sorusuna yanıt verdi. Rhoades, "Bence boyunun bir önemi yok, hepsi iyi hissettiriyor. Erkekler daha önemli konulara dikkatini vermeli" dedi.

''Boyunun bir önemi yok''

Soruya içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, "Bence penis boyunun üzerine kafa yorulduğu kadar bir önemi yok. Hepsi iyi hissettiriyor" dedi.

''Göz kontağı önemli''

Erkeklerin dikkatini vermesi gereken daha önemli noktalar olduğunu söyleyen Rhoades, hayranları için yeni ipuçları da verdi. Rhoades, "Benim için asıl önemli olan şey yakınlık. Göz kontağı kurmak, benden hoşlandığını ve benimle olmak istediğini hissettirmesi. Bunlar hoşuma giden şeyler" ifadelerini kullandı.

Bir erkekte aradığı üç özellik

Rhoades, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ise bir erkekte aradığı üç özelliği sıralamıştı. Genç oyuncu, doğal bir çekim aradığını ve aynı espri anlayışına sahip olmayı beklediğini söylemiş, son olarak ise karşıdaki kişinin kendisiyle şöhreti için birlikte olup olmadığına baktığını anlatmıştı.