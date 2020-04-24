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Göz sağlığı için faydalı besinler neler bu yiyecekleri tüketmeye özen gösterin!

Göz sağlığınızı korumak için alabileceğiniz önlemler ve dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık. Bu uyarılara kulak verin.

Göz sağlığı için faydalı besinler neler bu yiyecekleri tüketmeye özen gösterin!
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Göz sağlığınızı korumak için alabileceğiniz önlemler ve dikkat etmeniz gerekenler konusunda Odak Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Orkun Cemiloğlu önerilerde bulundu.

Göz Sağlığı İçin Faydalı Besinler

Göz sağlığını korumak için düzenli olarak alınması gereken bazı besinler vardır. Bu besinler özellikle vitaminler, eser elementler ve doymamış yağ asitlerinden zengin olan gıdalardır. Bu maksatla özellikle E ve C vitaminleri, omega asitleri, çinko ve selenyum gibi... eser elementlerden zengin beslenmek göz sağlığını korumak için faydalıdır. Bu tür besinler yeşil yapraklı sebzeler ile somon balığından alınabilirler.

Kronik Hastalıklar  Gözleri Etkiliyor

Kronik rahatsızlıklar (Diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi..) vücutta bir çok organı etkilediği gibi gözler içinde tehlike oluşturur.  Bu nedenle, genel vücut sağlığının korunması gözleriniz için de koruyucudur. Kronik hastalıklara sahip kişiler göz sağlıklarına da dikkat etmelidirler.

Göz Kontrolleri Önemlidir !

Düzenli göz kontrollerinin yapılması da göz sağlığı açısından önemlidir. Bu şekilde, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve göz tembelliği gibi problemler erken safhada yakalandıklarında çok daha etkin şekilde tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle ailesinde bu tür hastalıklar bulunan kişiler düzenli göz muayenelerine gitmelilerdir ve zor durumlar dışında aksatılmamalıdır.Ayrıca çocuklarda gözlük takmama istediği gözlük numarası değişiminden de kaynaklanabilir..Bu unutulmamalıdır.

Gözler ve Bilgisayar 

Bilgisayar kullanımı, uzun sürreli araç kullanımı ve devamlı klimatize ortamlarda bulunmak göz yüzeyi için önemli oranda kuruluk riski meydana getirir. Kuru göz, bu tür nedenler ile artık çağımızın hastalığıdır. Göz yüzeyindeki kuruluk, özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan kızarıklık, gözlerde kısılma, sık göz kırpma ihtiyacı ve batışma gibi belirtiler ile kendini belli eder.Bu durum, kişide çalışma isteksizliği ve önemli oranda rahatsızlık oluşturabilir. Bu gibi problemler yaşamamak için, düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı ve çalışma esnasında aralıklı olarak gözlerin dinlendirilmesi oldukça faydalıdır.

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