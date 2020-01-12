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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden birarada!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü Edvina Sponza ile yeniden barıştı.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden birarada!
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Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay kısa süren ayrılık sonrası tekrar biraraya gelme kararı aldı. Ünlü çift barışmalarını Ebru Gündeş dinleyerek kutladı. Oldukça mutlu görünen çift gece boyunca Ebru Gündeş'in aşk şarkılarına eşlik etti.

Barışmalarını Ebru Gündeş'le kutladılar

Ünlü çift barışmalarını kutlamak için önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıkan Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Kutluay ve Sponza mekânın kapısından koşar adım içeri girdi. Çift gece boyunca Gündeş’in aşk şarkılarına eşlik etti.  

Edvina Sponza ile ilişkisi ayrılık getirmişti

Hakkında Edvina Sponza ile çıkan yasak aşk iddiaları sonrası İbrahim Kutluay, Demet Şener'le olaylı bir ayrılık sürecine girmişti. Ünlü çift 2018'de 13 senelik evliliklerine son vererek resmi olarak ayrıldı.

 

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