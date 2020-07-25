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Muhlama tarifi karadenizin en sevilen lezzeti!

Muhlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Karadenizin en sevilen lezzetlerinden biri olan muhlamaya kahvaltı sofralarınızda yer açmalısınız! İşte yapılışı!

Muhlama tarifi karadenizin en sevilen lezzeti!
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Kahvaltılarınızda Karadeniz'in en sevilen lezzetlerinden biri olan muhlama tarifine yer açmaya ne dersiniz? Bir diğer adıyla kuymağa hala sofralarınızda yer açmadıysanız çok pişman olabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı şölene çevirmek için muhlama tarifinin nasıl yapıldığını merak edenler içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Doğru ürünlerle doğru bir şekilde yapıldığında tadı damağınızda kalacak bu lezzete bayılacaksınız. Peki muhlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda muhlama tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER: 

4 yemek kaşığı tereyağı,4 yemek kaşığı mısır unu, 2 su bardağı su,300 gram trabzon peyniri

HAZIRLANIŞI: 

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız. Trabzon peynirini katıp, karıştırın.Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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