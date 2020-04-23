Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı!

Büşra Develi ile ayrıldıktan sonra uzun bir süredir kimse ile görülmeyen oyuncu Burak Deniz, Beste Kökdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Deniz'in yeni ilişkisi Beste Kökdemir ile yürüyüş yaparken görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Gazetecileri görünce panik yaşadılar

Sözcü gazetesinin haberine göre; Yakışıklı oyuncu Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi. Çift, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce panik yaşadı. İkili, koşar adımlarla markete girdi. Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapan çift, gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna sessiz kalırken muhabirlere "Kolay gelsin" demekle yetindi.