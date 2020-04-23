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Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım tiye aldım!

Burhan Akdağ, eski eşi Müge Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını iddia etmişti. Akdağ'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım tiye aldım!
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Burhan Akdağ, eski eşi Müge Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını iddia ederek magazin gündemini sarsmıştı. Ünlü sunucu Anlı ise hakkında çıkan iddiaları kesin bir dilla yalanlamıştı. Eski eş Akdağ'dan yeni bir açıklama daha geldi.  Akdağ hamilelik iddiasını kendisine Anlı ile ilgili yorum yapan kişiyi, tiye almak için yazdığını söyledi. Bunun yanı sıra  ''Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor'' dedi. 

''Tiye alan bir cevap verdim'' 

Eski eş Burhan Akdağ, Müge Anlı'nın açıklamasından sonra sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Akdağ paylaşımında şunları söyledi: "Bu fikrimi sosyal medyadaki tüm sayfalarımda paylaştım. Instagram'da bir kullanıcı 23 Nisan ile ilgili bu paylaşıma Müge Anlı ile alakalı yorum yapmış. Aynen şunu yazmış; 'Benden duymuş olma da senin Müge evleniyormuş, pek inanmadım ama haberler bu yönde' Benimle dalga geçen bu yorumu okuyunca, bende kendisi ile dalga geçer gibi ve kendisini tiye alan bir cevap verdim."

Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım tiye aldım!

''Müge hamileyse kızımın adına sevinirim'' 

"Yazdığım cevap bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. her kafadan bir ses, Türkiye bir anda koronavirüsü, sokağa çıkma yasağını, 31 şehirden çıkamadığımız, almadığımız maskeleri unuttu. Müge Anlı hamile mi değil mi bunu konuşmaya başladı. Neredeyse erkek mi kız mı hatta muhtemel isimleri bile konuşulur oldu. Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var. Her şeyden önemlisi insanlığı zor durumda bırakan bir koronavirüs gerçeği var. İşte sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm olay bu... Ortalık çok kötü evde kalın arkadaşlar."

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