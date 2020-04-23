Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak kimdir evlendi

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler pek fazla dışarıda görünmese de hayatlarına devam ediyor. Son yılların popüler ismi Kaan Boşnak da onlardan biri. Yüzyüzeyken Konuşuruz isimli grubun solisti Kaan Boşnak festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Sessiz sedasız evlendi

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, corona virüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler ani olarak yapıldığını düşündükleri bu evliliğe bir hayli şaşırdılar. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu verdi.

İşte o paylaşım...

Kaan Boşnak kimdir?

Kaan Boşnak 4 Eylül 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Boşnak, çocukluk yıllarını sakin, yalnız ve sıkıntılı olarak tanımlamaktadır. Lise yıllarında Kasdav liseler arası müzik yarışmasına katıldı. Bu yarışmada En İyi Beste Ödülü’nü kazandı. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü ile devam etmiştir.