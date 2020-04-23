Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi ortalık fena karıştı!

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin yeni bölümüne, Mert Öcal ile Nisa Bölükbaşı'nın iletişim oyunundaki sözlü tartışması damga vurdu. İkili arasında tartışma uzayınca araya Acun Ilıcalı girmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, Nisa'ya Çekçe ne söylediğini sordu. Acun Ilıcalı, "Çekçe bir şeyler söyledin. Hiçbirimizin Çekçe'si olmadığı için o söylediğin bir tek senin anlayacağın cümlelerdi" dedi.

''Ağır küfür yoktu''

Başarılı yarışmacı, "Ağır küfür yoktu. Son zamanlarda saygısız insanlarla konuştuğum için bu bana artık son nokta oldu. İçimden artık bir şeyler boşaltmam gerekiyordu" dedi. Acun Ilıcalı, Nisa'yı söylediği sözler üzerine, "Kimse sana o lafları söylemiyor. İzin vermiyoruz bu sözlere. Kimsenin kötü söz söylemesini istemiyoruz. Bu konulara dikkat etmen lazım. Birisi bu tip sözleri sana derse de karşısında beni bulur." ifadeleriyle uyardı.

''Nisa'nın kan şekeri düştü ben uzatmayacağım''

Mert, "Nisa biraz acıktı, kan şekeri düşmüştür. Ben uzatmayacağım. Nisa benim kardeşimdir. Özür dilerse bu konuyu uzatma taraftarı değilim" açıklamasını yaptı.İlk olarak "İstemiyorum" diyen Nisa, "Tamam Mert sen benden büyük olduğun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.