Şeyma Subaşı ablasını takipten çıkardı Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenince...

Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra 40 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisi ve arkadaşlarıyla tekne turu yaptığı anları paylaştı. Aşkını basından uzak yaşayan Ilıcalı'nın fotoğrafını eskş eşi Şeyma Subaşı'nın ablası beğenince ise olanlar oldu! Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablası Kübra Açıl'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Acun sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Özel hayatını basından uzak tutan Acun Ilıcalı, bir ilki yaparak sevgilisi ve arkadaşlarıyla tekne turu yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ise Ilıcalı'nın sevgilisi ile olan fotoğrafını beğendi. Bunun üzerine olanlar oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı, ablasının fotoğrafı beğenmesine tepki gösterdi ve ablasını takipten çıkardı.

Acun ve çağla'nın ilişkisi hakkında konuşmuştu

Ilıcalı ile arasında 21 yaş fark olan Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında soruları yanıtsız bırakmak istedi. Sonra konuşan Subaşı, Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuşmuştu.