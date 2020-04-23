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Merve Boluğur kimdir çocukluk fotoğrafını 'taş bebek gibiyim' diyerek paylaştı

Karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Taş bebek gibiyim" notunu düştü.

Merve Boluğur kimdir çocukluk fotoğrafını 'taş bebek gibiyim' diyerek paylaştı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Salgından korunmak için önlem alan oyuncu Merve Boluğur da kendisni karantina altına alan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına "Taş bebek gibiyim" notunu düşen Boluğur, sosyal medyada gündem oldu. 

''Taş bebek gibiyim'' 

Uzun süredir ekranlarda gmrünmeyen Merve Boluğur, Instagram'ın hikay kısmından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımının altına "Taş bebek gibiyim" notunu düştü.

Merve Boluğur kimdir çocukluk fotoğrafını 'taş bebek gibiyim' diyerek paylaştı

Üniversite okumaya karar verdi 

Üniversite okumaya karar veren Merve Boluğur, evde test çözmeye başladı. Dersten kalan zamanlarında örgü ören oyuncu, bu anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

Merve Boluğur kimdir?

Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmış, Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul’da doğdu.Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 – 2007 yılları arasında oynadığı Acem Cadı dizisinde ünlenmiştir.Aynı yıl “Keloğlan Kara Prense Karşı” filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştır.2007 yılında Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı “Aşk Yeniden” adlı Tv dizisinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu aynı yıl “Hoşçakal Güzin” adlı dizide yer aldı.2009 yılında Star Tv’de yayınlanan “Kül ve Ateş” adlı dizide yer aldı.Merve Boluğur özellikle 2010 – 2011 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan “Küçük Sırlar”da büyük ün yakalamıştır.2012 yılında Rexona markasının reklam filminde oynadı. 2014 yılında ise Maybelline NewYork’un ilk Türk marka yüzü oldu. Merve Boluğur, büyük aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015 tarihinde evlendi. 2017 Ağustos ayında boşanma kararı aldılar.

 

 

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