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Evde allık nasıl yapılır sadece 2 malzemeyle hazırlayacaksınız!

Evde allık nasıl yapılır? Sadece gül tozu ve vazelinle hazırlayabileceğiniz allığınızı evde yapmaya ne dersiniz? İşte hazırlanışı!

Evde allık nasıl yapılır sadece 2 malzemeyle hazırlayacaksınız!
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Kadınlar olarak makyaj yapmaya bayılıyoruz. Yeni çıkan bir çok ürün aklımızı başımızdan almaya yeterli oluyor. Fakat çoğu zaman bu ürünlere yetişemediğimiz de doğru! Maddi anlamda oldukça yıpratıcı olan makyaj malzemesi alımı bütçemizi epey zorlayabiliyor. Makyaj malzemelerinize tonlarca para harcamak yerine evde doğal ve pratik bir şekilde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Elmaelma.com olarak bugün sizlere evde allık yapımının nasıl olduğunu araştırdık. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu tarifle cildinize de zarar vermeyeceksiniz. Vazelin ve gül tozundan oluşan allık yapımının nasıl olduğunu merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki evde alllık nasıl yapılır? Evde allık yapmak için gerekli olan malzemeler neler? İşte evde allık yapmanın en pratik yolu...

EVDE ALLIK NASIL YAPILIR?

Malzemeler: 2 yemek kaşığı vazelin 1 yemek kaşığı gül yaprağı tozu

Yapılış aşaması; Bir kabın içerisine vazelin ve gül yaprağı tozunu ilave edin. Daha sonra Birbirine geçecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra geniş ağızlı bir kutya aktardıktan soonra makyaj yaparken doğal pempe yanaklara sahip olabilirsiniz! Ancak akışkan kıvanını biraz daha mat bir görünüme çevirmek için üzerinden mat bir pudra geçebilirsiniz. 

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