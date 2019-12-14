Demir eksikliğini gideren besinler bol bol deniz ürünleri tüketin!

Sürekli olarak kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Ne kadar dinlenirseniz dinlenin bir türlü üzerinizdeki yorgunluğu atamıyor musunuz? Sebebi demir eksikliği olabilir! Demir eksikliği hemen hemen her yaşta görülebilen ve kişinin yaşam klitesini oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu durumu ortadan kaldırmak istiyorsanız bazı besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Beslenmenizde düzenli olarak yer vereceğiniz bazı gıdalar vücudunuzun demir miktarını artıracak ve sizi bu rahatsızlıktan koruyacaktır. Peki demir eksikliğnii gideren besinler nelerdir? İşte demir eksikliğinizi gidererek sizi daha enerjik bir hale getirecek 3 besin önerisi!

Bol bol kırmızı et tüketin!

Demirin en çok yoğun olduğu besinlerden bir tanesi de kırmızı ettir. Özellikle dana ve kuzu etlerinde bol miktarda demir bulunmaktadır. Haftada 2 kere tüketilen kırmızı et vücudun bol miktarda D vitamini ihtiyacını karşılamasını sağlayacaktır.

Deniz Ürünleri D vitaminin esas kaynağı!

İstridye, balık, kabuklu deniz mahsulleri bitkisel kaynaklı demirlere göre vücudumuzda daha hızlı ve daha etkili emilerek kana karıştığından haftada 1- 2 kere deniz ürünü tüketebilirsiniz. Balığın yanında tüketilen salata demir emiliminin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Balık yanında salatada tüketebilirsiniz.

Bol bol kuruyemiş yiyin

Kaju, antep fıstığı, kabuklu fıstık, badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği, kestane gibi kuru yemişler iyi birer demir kaynağı olarak biliniyor. Günde birer avuç bu kuruyemişlerden yemeniz ihtiyaç duyduğunuzun demirin alınmasına yardımcı olacaktır.