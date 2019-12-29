Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan sosyal medyaya damga vuran yeni yıl pozu!

Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Mine Tugay bu defa "Güle güle 2019" notuyla yeni bir fotoğrafını yayınladı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Binlerce beğeni ve yorum aldı

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, "Güle güle 2019" notuyla yeni fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu. Mine Tugay'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum aldı.

İşte 41 yaşındaki güzel oyuncuya gelen birbirinden ilginç yorumlar:

- Ve tanrı kadını yarattı!

- Bizim de kalbimiz var. O nasıl duruş öyle!

- Hala senin 41 yaşında olduğuna inanamıyorum...

- Yapma yapma! Sonra diyoruz kıza sorun sende değil bende!

- Sanırım tansiyonum düştü!

Bacak dekolteli pozuyla mest etmişti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı hayranlarından kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.