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Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım kız arkadaşıyla yakalanınca olay çıkardı!

Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım kız arkadaşıyla yakalanınca olay çıkardı!
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım, dün akşam bir mekandan kız arkadaşıyla birlikte çıkıp aracına binerken kameralara yakalandı. O esnada Yıldırım'ın şoförü ise muhabirlere saldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra ise otomobili gazetecilerin üzerine sürerek hızla uzaklaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam bir mekandan kadın arkadaşıyla çıkıp otomobiline binerken görüntülendi. O esnada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

"YENİ KIZ ARKADAŞINIZ MI?" SORUSUNA SESSİZ KALDI

Kaan Yıldırım, kız arkadaşını aracına bindirdikten sonra muhabirlerin, "Yeni kız arkadaşınız mı?" şeklindeki sorusu karşısında sessiz kaldı. Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.

Kaynak: Snob magazin

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