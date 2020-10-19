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Kahvaltı keki nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Kahvaltı keki nasıl yapılır? Lezzetine doyamacağınız şahane bir tarifle tanışmaya ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Kahvaltı keki nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!
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Kahvaltı keki nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak şahane bir tarifle tanışmaya ne dersiniz? Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu şahane tarifle sofralarınıza renk katacak, kahvaltının tadına doyamacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda! 

Malzemeler: 

4 adetyumurta
1/2 çay bardağısıvı yağ
3 yemek kaşığımısır unu
1 çay kaşığıtuz
1,5 su bardağıun
1 paketkabartma tozu
1/2 su bardağısüt
1/2 su bardağıyoğurt
1/2 su bardağılor peyniri
1 çay bardağıkaşar peyniri(rendelenmiş)
1/2 demettaze soğan(doğranmış)
1 demetdereotu(doğranmış)
1/2 demettaze nane(doğranmış)

Hazırlanışı:

Yumurtaları derin bir kapta köpürtene kadar çırptıktan sonra yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin.Mısır unu, tuz, un, kabartma tozunu ekleyip yoğun kıvamlı bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışıma süt ekleyip çırparak açın. Yoğurdu ekleyip tekrar çırpın.Sırasıyla lor peyniri, kaşar peyniri, taze soğan, dereotu ve taze naneyi ekleyip karıştırın.Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün ve 185 derecede 40 dakika pişirin, dilimyerek servis edin. Afiyet olsun.

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