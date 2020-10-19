Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti video çekip seyrettiler!

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde 17 yaşındaki genç kıza, sınavdaki öğrencilerin gözü önünde tecavüz edildi. Dahası bunu gören öğrenciler, kurtarmak yerine video çekip seyretti. Genç kız hastanede tedavi altına alındı. Ağır travma yaşadığı belirtilen kıza psikolojik destek verilecek.

Kurtarmak yerine video çekip seyrettiler

Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde 17 yaşındaki genç kıza, sınavdaki öğrencilerin gözü önünde tecavüz edildi. Öğrenciler ise müdahale etmek yerine izleyip videoya çekti. Tecavüz eden şahıs ve arkadaşları, genç kızı olayı birine anlatması durumunda görüntüleri internet üzerinden paylaşmakla tehdit etti.

8 kişi gözaltına alındı

Genç kız yaşadığı durumun şokunu atamazken okul bahçesinde yanına yaklaşan polislere her şeyi anlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldı

Polis yetkilileri, kızın zorla sınıfa getirilmesine rağmen olayı fark edemeyen üniversite güvenlik görevlileri hakkında da soruşturma açıldığını söyledi. Genç kız hastanede tedavi altına alındı. Oldukça ağır bir durumla karşılaşan genç kız şimdi psikolojik tedavi görecek.