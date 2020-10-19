search menu
search
close

Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti video çekip seyrettiler!

Hindistan'da üniversite kampüsünde 17 yaşındaki genç kıza, sınavdaki öğrencilerin gözü önünde tecavüz edildi. Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti.

Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti video çekip seyrettiler!
-A A+

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde 17 yaşındaki genç kıza, sınavdaki öğrencilerin gözü önünde tecavüz edildi. Dahası bunu gören öğrenciler, kurtarmak yerine video çekip seyretti. Genç kız hastanede tedavi altına alındı. Ağır travma yaşadığı belirtilen kıza psikolojik destek verilecek.

Kurtarmak yerine video çekip seyrettiler 

Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde 17 yaşındaki genç kıza, sınavdaki öğrencilerin gözü önünde tecavüz edildi. Öğrenciler ise müdahale etmek yerine izleyip videoya çekti. Tecavüz eden şahıs ve arkadaşları, genç kızı olayı birine anlatması durumunda görüntüleri internet üzerinden paylaşmakla tehdit etti.

8 kişi gözaltına alındı 

Genç kız yaşadığı durumun şokunu atamazken okul bahçesinde yanına yaklaşan polislere her şeyi anlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldı 

Polis yetkilileri, kızın zorla sınıfa getirilmesine rağmen olayı fark edemeyen üniversite güvenlik görevlileri hakkında da soruşturma açıldığını söyledi. Genç kız hastanede tedavi altına alındı.  Oldukça ağır bir durumla karşılaşan genç kız şimdi psikolojik tedavi görecek. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması
Yemek
Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu! Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
Önceki Haberler
En tatlı sabahlar için: Kahvaltı keki
En tatlı sabahlar için: Kahvaltı keki
Vücut dilinizle cazibenizi konuşturun!
Vücut dilinizle cazibenizi konuşturun!
Eşsiz bir lezzet: Yoğurt tatlısı
Eşsiz bir lezzet: Yoğurt tatlısı
Onu bir de böyle deneyin: Fırında karnabahar mücver
Onu bir de böyle deneyin: Fırında karnabahar mücver
Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma!
Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma!
İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret!
İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret!
Sinan Özen 7. kez ameliyat olan kızının sağlık durumunu paylaştı!
Sinan Özen 7. kez ameliyat olan kızının sağlık durumunu paylaştı!
38 yaşındaki güzel oyuncu dünyaevine girdi!
38 yaşındaki güzel oyuncu dünyaevine girdi!
Yorumlar