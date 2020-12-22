Çanak köfte nasıl yapılır enfes bir tat!

Köfte ve patatesin harmonisine hayran kalacağınız bir tarif hazırladık. Çanak köfte bugün ne pişirsem diyenler için harika bir seçenek sunuyor. Hemen herkesin bayıldığı köfteyi üzerinde püresiyle servis ediyoruz, ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Peki çanak köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

4-5 dal maydanoz(ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Püresi için:

2 adet orta boy patates

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Köftesi için gerekli olan kıymayı derince bir kaba alın. Üstüne kuru soğanı rendenin ince tarafı ile rendeleyin ve yumurtayı da kırın.İnce doğranmış maydanozu, galeta ununu ve baharatları da ekledikten sonra güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz köfte harcından mandalinadan biraz daha büyük parçalar kopartın ve avucunuzda yuvarladıktan sonra, parmağınızla ortasına bastırarak çanak şekli verin. Köftelerinizi büyük büyük yapın çünkü piştiklerinde küçülecekler. Bu sırada patatesleri de haşlanmaları için derince bir tencereye alın ve üstlerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlanmaya bırakın.

Şekillendirdiğiniz köfteleri, dibini hafifçe yağladığınız bir borcama yerleştirin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında, köftelerin üstleri kızarana dek yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. O sırada patates püresini yapın. Püre için gerekli olan patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun ve bir ezici yardımı ile ezin. İçine patatesler henüz sıcakken, tereyağını, sütü ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve ocağın altını kısık ateşte açıp, tereyağı eriyip güzelce patateslere karışana dek hafifçe karıştırarak pürenizi hazırlayın.

Bu sırada pişmiş olan köfteleri fırından alın ve hazırladığınız patates püresini bir sıkma kabına koyduktan sonra çanak köftelerin ortasına sıkın. Sosunu hazırlayın ve köftelerin arasına sosu gezdirin ve tekrar fırına verin. Patateslerin üstü kızarana dek yaklaşık 15 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.