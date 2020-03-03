Fırında sebzeli mücver nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Mücver pek çoğumuzun bayıldığı yemeklerden biri. Severek tükettiğiniz mücveri bu defa bol sebzeli ve fırında denemeye ne dersiniz? Bu enfes tarif sizi asla pişman etmeyecek. Hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı fırında mücver tarifi sizi mest edecek. Peki fırında sebzeli mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte leziz mi leziz fırın mücver tarifi...

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1/4 demet maydanoz

3-4 dal taze nane

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı beyaz peynir

1,5 - 2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı köri(isteğe bağlı)

Yapılışı:

Kabak, havuç ve patatesi rendeleyin. Bir temiz tülbentin üzerine alın ve sebzelerin suyunu sıkın. Ardından rendelenmiş sebzeleri bir kabın içerisine alın. Üzerine yumurta, ufalanmış peynir, yoğurt ve zeytinyağı ilave ederek güzelce karıştırın.

Tüm baharatları ve tuzu ilave ettikten sonra azar azar un ilave ederek karıştırın ve koyu kıvamlı bir harç elde edin. Unu güzelce yedirmeye özen gösterin. Ardından yağlanmış bir fırın kabına harcı güzelce yayın. 180 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika arası pişirin. İçi kıvam alıp üzeri kızarınca fırından alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilıyınca dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!