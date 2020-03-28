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Islama nasıl yapılır kalabalık sofraların vazgeçilmezi!

Oldukça pratik bie şekilde hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif kalabalık sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Islama nasıl yapılır kalabalık sofraların vazgeçilmezi!
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Islama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? püf noktaları neler? Kalabalık sofraların vazgeçemediği bu şahane lezzeti yoksa siz hala denemediniz mi? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane lezzet kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz listesine eklenecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazıranışı ile karşınızda ıslama tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

500 gramkuru yufka
1,5 litretavuk suyu
200 grameritilmiş tereyağı
600 gramhaşlanmış tavuk(didiklenmiş)
70 gramtoz ceviz içi

Hazırlanışı: 

Bütün tavuğu haşlayın ve suyunu bir kenara süzün.Pişen tavuğu didikleyin.
Yuvarlak bir fırın tepsisine 1 kepçe tavuk suyu ekleyin ve üzerine irili ufaklı parçalar halinde kuru yufkaları dizin. Tepsinin orta kısmını boş bırakın.
Dizdiğiniz kuru yufkaların üzerine bir kepçe daha tavuk suyu koyduktan sonra eritilmiş tereyağını tüm yufkaların üzerine gezdirin.
Haşlanmış ve didiklenmiş tavuk parçalarını yufkaların üzerine dizdikten sonra toz cevizi de gezdirin.Aynı işlemi üç kere daha uygulayın.Geriye kalan haşlanmış, didiklenmiş tavukları tepsinin ortasındaki boş kısmına yerleştirin.
Son olarak toz cevizi üzerine serpiştirdikten sonra, 180 derecede 15 dakika fırınlayın ve sıcak servis  edin.

 

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