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Mac and cheese (Fırında peynirli makarna) nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

İngiltere, ABD ve Kanada'da yaygın olarak tüketilen bir lezzet olan mac and cheese (fırın makarna) tarifiyle karşınızdayız. İşte mac and cheese tarifi...

Mac and cheese (Fırında peynirli makarna) nasıl yapılır pratik ve lezzetli!
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İngilizce açılımı 'macaroni and cheese' olan mac & cheese, peynir sosuyla yapılan bir makarna türü. ABD, Kanada ve İngiltere'de sevilen bir yemek olan mac and cheese tarifini evde kolayca yapabilirsiniz. Pratik bir lezzet arayanlara yardımcı olan tadıyla da herkesi mest ediyor. Peki mac and cheese nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram dirsek makarna
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 buçuk su bardağı rendelemiş cheddar peyniri
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı muskat

Hazırlanışı:

İşe makarnanızı haşlayarak başlayın. Haşlama suyuna biraz tuz atmayı unutmayın. Peynirli sos için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir taraftan da topaklanmaması için karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alarak cheddar ve parmesanı ekleyin. Çırpıcıyla çırpmaya devam edin. Muskat, tuz ve karabiberi de ilave edin. Makarnayı da bu karışıma ekleyip güzelce karıştırın. Bu karışımı bir fırın kabına boşaltarak üzerine kalan peynirlerden serpiştirin. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında peynirler kızarana kadar 30 dakika kadar pişirin.

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