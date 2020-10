Mac and cheese (Fırında peynirli makarna) nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

İngilizce açılımı 'macaroni and cheese' olan mac & cheese, peynir sosuyla yapılan bir makarna türü. ABD, Kanada ve İngiltere'de sevilen bir yemek olan mac and cheese tarifini evde kolayca yapabilirsiniz. Pratik bir lezzet arayanlara yardımcı olan tadıyla da herkesi mest ediyor. Peki mac and cheese nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram dirsek makarna

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 buçuk su bardağı rendelemiş cheddar peyniri

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat

Hazırlanışı:

İşe makarnanızı haşlayarak başlayın. Haşlama suyuna biraz tuz atmayı unutmayın. Peynirli sos için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir taraftan da topaklanmaması için karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alarak cheddar ve parmesanı ekleyin. Çırpıcıyla çırpmaya devam edin. Muskat, tuz ve karabiberi de ilave edin. Makarnayı da bu karışıma ekleyip güzelce karıştırın. Bu karışımı bir fırın kabına boşaltarak üzerine kalan peynirlerden serpiştirin. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında peynirler kızarana kadar 30 dakika kadar pişirin.