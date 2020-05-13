Patatesli köfte dizmesi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Türkiye'de her bölgeye özgü farklı çeşidiyle köfte, en çok sevilen tatlardan biri. Hele bir de fırında, patatesi ve sosuyla pişiyorsa bu lezzetleri yemeye doyum olmuyor. Eğer akşama hem doyurucu hem de göze hitap eden bir ana yemek hazırlamak isteyorsanız, köfte dizmesi sizin için mükemmel bir seçenek. Köfte dizmesi nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Gelin birlikte göz atalım!

Malzemeler

Köftesi için:

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı bayat ekmek kırıntısı

1 adet yumurta

1 kase ayıklanmış maydanoz

500 gram kıyma(tercihen dana ve kuzu karışık)

2 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Diğer malzemeler için:

3 adet patates(orta boy)

2 adet yeşil biber

1 adet domates

Sosu için:

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı domates konservesi(veya püresi)

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılış aşaması:

Soğanı ve sarımsağı geniş bir karıştırma kabına rendeleyin. Üzerine yumurta, ekmek kırıntısı ve ince ince doğradığınız maydanozları ekleyerek güzelce karıştırın. Ardından kıymayı içine ekleyin ve tuz, kimyon, karabiberi serpiştirin. 3-4 dakika bu şekilde köfte harcını yoğurun. Ardından üzerini örterek en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Köfte harcı dinlenirken patateslerinizi soyun ve yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. En fazla 1 cm kalınlığında kestiğinizden emin olun, aksi takdirde köfte ile aynı anda pişmeyebilir.

Köftelere şekil vermeden önce patatesler bekleyecekse, suyun içerisine alın ki kararmasın. Bu sırada köfte harcından ceviz büyüklüğünden parçalar alın. Elinizde yuvarlayın ve iyice bastırarak yayvan bir şekil verin. Son olarak sosu için salça, püre, ılık su ve zeytinyağını bir kase içerisinde karıştırın. Eğer salçanız tuzlu değilse sosun içerisine tuz da ekleyebilirsiniz.

30x30 büyüklüğünde bir borcama veya fırın kalıbına patates-köfte olacak şekilde 3 sıra halinde dizin. Sıraların aralarında kalan boşluğa 8 dilime böldüğünüz domates dilimlerini yerleştirin. 3 parçaya ayırdığınız yeşil biberleri de aralarına ekleyin. Son olarak sosunu üzerine yavaş yavaş gezdirerek dökün ve yağlı bir kağıtla üzerini kapatarak 200 derece fırında 40 dakika üzeri kapalı olarak 10 dakika kadar da yağlı kağıdını çıkardıktan sonra pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika kadar dinlendirin. Ardından servis edin, afiyet olsun.