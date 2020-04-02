search menu
search
close

Pelmeni nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Rusların dünya mutfağına kazandırdığı muhteşem lezzetlerden biri pelmeni mantısı. İşte tadına doyamayacağınız pelmeni mansıtı tarifi...

Pelmeni nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
-A A+

Mantı dünya mutfaklarında farklı tür ve şekillerde gördüğümüz bir yemek. Eğer siz de sofralarınızı renklendirmek için yapılacak farklı bir tarif arıyorsanız pelmeni mantısını deneyebilirsiniz. Bu mantıda Türk mantısından farklı olarak kıyma pişirilerek hamurun içine ekleniyor. İşte lezzetiyle büyüleyen pelmeni mantısı tarifi!

Pelmeni için gereken malzemeler:

Hamuru için:

4,5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
2 adet yumurta
2 çay kaşığı tuz

İçi için:

200 gram dana kıyma
1 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

İç harcını hazırlayarak işe başlayın. Soğanın kabuğunu soyun ve minik küpler halinde doğrayın. Bir tavanın içerisine zeytinyağı ve soğanı alın. Soğanlar iyice kavrulduğunda kıymayı ilave edin. Kıymalarda iyice pişince ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ekleyerek bir köşede soğumaya bırakın.

Derin bir kabın içerisine unu alın. Yumurtaları, su ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Çok sert olmayan bir hamur elde edin. Elde ettiğiniz bu hamuru beş bezeye bölün. Bezeleri tek tek ve ince bir biçimde açın. Bir su bardağının yardımıyla açtığınız hamurlardan minik yuvarlaklar elde edin. Minik yuvarlak hamurların ortasına kıymalı harçtan ilave edin. Yarım ay şeklinde kapatın. Uçlarını aşağıya doğru birleştirerek şekil verin.

Tüm hamurlara bu işlemi uyguladıktan sonra bir tepsiye dizin ve buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirin. Bir tencerenin içerisine su ilave edin ve kaynamasını sağlayın. Kaynayan suyun içine bir miktar tuz ve zeytinyağı ekleyin. Kevgir yardımıyla pelmenileri suya atın. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirin ve kevgir ile sudan çıkarıp bir tabağa alın. Dilerseniz sos ile ya da sade bir biçimde servis edin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Merdiven çıkarken nefes darlığı çekiyorsanız dikkat! Merdiven çıkarken nefes darlığı çekiyorsanız dikkat!
Hastalıklar
Çayın yanında iyi gider: Tarçınlı misket kurabiye Çayın yanında iyi gider: Tarçınlı misket kurabiye
Tatlı
En Güncel Galeriler
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Bu diyet 5 günde 3 kilo verdiriyor!
Bu diyet 5 günde 3 kilo verdiriyor!
Demet'in dostuna koronovirs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu!
Demet'in dostuna koronovirs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu!
Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı!
Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı!
İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!
İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Yorumlar