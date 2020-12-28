search menu
search
close

Hibiskus çayı faydaları neler şişkinliğe iyi gelir!

Koyu kırmızı renge sahip hibiskus çayı, sindirimi kolaylaştırarak şişkinlik sorununa çare oluyor. Hibiskus çayının sağlık için faydaları içeriğimizde!

Hibiskus çayı faydaları neler şişkinliğe iyi gelir!
-A A+

Ilıman iklimlerde yetişen hibiskus bitkisinin yaklaşık üç yüz türü bulunuyor. Hibiskusun tibbı amaçlı kullanılan türü ise Batı Afrika'ya özgü Hibiscus sabdariffa’dır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan hibiskus, Hindistan’dan Meksika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştiriliyor. Çay olarak tükettiğimiz hibiskusun faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte hibiskus çayının daha önce duymadığınız yararları...

Şişkinlik sorununu giderir

Hibiskus yüksek oranda içerdiği manik asit ve magnezyum sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı etki gösteriyor. Şişkinlik sorununa iyi geliyor, mideyi rahatlatıyor.

Tansiyon ve kan şekerini dengeler

Hibiskus, en yüksek C vitamini oranına sahip bitkilerden biridir. Tam bir C vitamini zengini olan bu bitki, yüksek tansiyonun ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. 

Vücut direncini artırıyor

Hibiskus, oldukça güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği ile kış aylarında vücut direncini arttırmaya yardımcı oluyor.

Depresyona iyi gelir

Hibiskus bitkisinin içeriğinde bulunan flavonoidler, kişinin duygusal bakımdan daha olumlu ve ferah bir ruh haline girmesine destek oluyor. Ruhu dinginleştiriyor, depresyona iyi geliyor.

Mide kanserinden korur

Sindirim sorunlarının yanı sıra mide kanserinden korumaya da yardımcı oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda, hibiskus özünün kanserli hücreleri azalttığı ve mide kanserinin yayılmasını önlediği sonucuna ulaşıldı.

Ödem atılmasına yardımcı

Hibiskus, kilo vermek isteyenlerin beslenme listesinden eksik etmemesi gereken bir bitkidir. Tatlı krizlerinin önüne geçen hibiskus, sindirimi düzenliyor, yağ yakımına destek oluyor, ödem atılmasına yardım ediyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Regl hakkında bilmeniz gereken 5 ilginç şey! Regl hakkında bilmeniz gereken 5 ilginç şey!
Kadın
Kepek oluşumuna neden olan 10 sinsi alışkanlık! Kepek oluşumuna neden olan 10 sinsi alışkanlık!
Saç
En Güncel Galeriler
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Bornozunu giyip ayna karşısına geçen Nihal'den cüretkar pozlar!
Bornozunu giyip ayna karşısına geçen Nihal'den cüretkar pozlar!
Olaylı aşk bitti! Ece sosyal medyadan haberi böyle duyurdu!
Olaylı aşk bitti! Ece sosyal medyadan haberi böyle duyurdu!
Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den kötü haber!
Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den kötü haber!
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ten bomba cinsellik itirafı!
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ten bomba cinsellik itirafı!
Önceki Haberler
Evli sanılıyorlardı! Aslıhan Gürbüz yıllar sonra gerçeği açıkladı!
Evli sanılıyorlardı! Aslıhan Gürbüz yıllar sonra gerçeği açıkladı!
Hamuruyla uğraşmadan: Ekmek hamuruyla pide
Hamuruyla uğraşmadan: Ekmek hamuruyla pide
Yumuşacık lezzet: Ponçik kurabiye
Yumuşacık lezzet: Ponçik kurabiye
Ünlü manken koronadan korunmak için Çin aşısı yaptırdı!
Ünlü manken koronadan korunmak için Çin aşısı yaptırdı!
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yeni imajıyla yine şaşırttı!
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yeni imajıyla yine şaşırttı!
Ünlü yönetmenin kızı bıçak altına yattı! Bir süre konuşamayacak!
Ünlü yönetmenin kızı bıçak altına yattı! Bir süre konuşamayacak!
Bu maskelerle cildinizdeki lekeleri yok edeceksiniz!
Bu maskelerle cildinizdeki lekeleri yok edeceksiniz!
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali şoke etti!
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali şoke etti!
Yorumlar