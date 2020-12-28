Hibiskus çayı faydaları neler şişkinliğe iyi gelir!

Ilıman iklimlerde yetişen hibiskus bitkisinin yaklaşık üç yüz türü bulunuyor. Hibiskusun tibbı amaçlı kullanılan türü ise Batı Afrika'ya özgü Hibiscus sabdariffa’dır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan hibiskus, Hindistan’dan Meksika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştiriliyor. Çay olarak tükettiğimiz hibiskusun faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte hibiskus çayının daha önce duymadığınız yararları...

Şişkinlik sorununu giderir

Hibiskus yüksek oranda içerdiği manik asit ve magnezyum sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı etki gösteriyor. Şişkinlik sorununa iyi geliyor, mideyi rahatlatıyor.

Tansiyon ve kan şekerini dengeler

Hibiskus, en yüksek C vitamini oranına sahip bitkilerden biridir. Tam bir C vitamini zengini olan bu bitki, yüksek tansiyonun ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Vücut direncini artırıyor

Hibiskus, oldukça güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği ile kış aylarında vücut direncini arttırmaya yardımcı oluyor.

Depresyona iyi gelir

Hibiskus bitkisinin içeriğinde bulunan flavonoidler, kişinin duygusal bakımdan daha olumlu ve ferah bir ruh haline girmesine destek oluyor. Ruhu dinginleştiriyor, depresyona iyi geliyor.

Mide kanserinden korur

Sindirim sorunlarının yanı sıra mide kanserinden korumaya da yardımcı oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda, hibiskus özünün kanserli hücreleri azalttığı ve mide kanserinin yayılmasını önlediği sonucuna ulaşıldı.

Ödem atılmasına yardımcı

Hibiskus, kilo vermek isteyenlerin beslenme listesinden eksik etmemesi gereken bir bitkidir. Tatlı krizlerinin önüne geçen hibiskus, sindirimi düzenliyor, yağ yakımına destek oluyor, ödem atılmasına yardım ediyor.