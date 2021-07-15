İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

Sıla ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncu İlker Kaleli, 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabından sildi. Terzioğlu ise Kaleli'yi takip etmeye devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİSİYLE İLGİLİ HAMLE YAPTI

3 yıl önce Burçin Terzioğlu ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren İlker Kaleli, şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisine aşkını ilan eden oyuncu, eski sevgilisiyle ilgili de bir hamle yaptı.

İLKER İLE DOST KALDIK"

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorular için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok" demişti.

BURÇİN DE YENİ İLİŞKİYE BAŞLADI

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.