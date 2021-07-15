Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından Bodrum'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile samimi şekilde görüntülendi. İkilinin yakınlaştığı anlar, magazin gündemine bomba gibi düşerken, yakın bir arkadaşına dert yanan Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

"KAAN BENİ ÇOK YORDU"

Kaan Yıldırım'la olan ilişkisinin kendisini yorduğunu ve Mehmet Dinçerler'e ilk görüşte aşık olduğunu belirten Hadise, 'Kaan beni çok yordu. Savaştan çıkmış gibiydim. Daha önce bitirmek istedim, 'toparlayalım' diye yalvardı. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma. 'Ailem ilişkinin basında çıkmasını istemiyor.' diyordu. Mesaj atıp bitirdim. Kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim. Mehmet ise ilk bakışta aşk oldu" dedi.

GENÇLİĞİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği artan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Dinçerler'in eski halini görenler 'evrim geçirmiş sanki' yorumunu yaptı.

İşte Mehmet Dinçerler'in geçirdiği değişime ilişkin fotoğraflar: