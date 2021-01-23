search menu
search
close

Gaz sorununa ne iyi gelir kısa bir yürüyüş yapın!

Bazen ağrılı da olabilen gaz sorunu en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri. Gaz sorununuzu ortadan kaldıracak ipuçlarını biraraya getirdik.

Gaz sorununa ne iyi gelir kısa bir yürüyüş yapın!
-A A+

Tüketilen yemeklerin içeriği, hızlı yemek yemek, hareketsiz bir yaşam sürmek, yemek yerken ağzın çok açık kalmasına gibi faktörler gaz sancılarının temel sebepleridir. Şiddetli gaz sancılarına kadar yol açabilen gaz sorununu gidermenin yolları mevcut. İşte gaz sancısını giderecek 4 ipucu...

Lifli besinler tüketin

Lifin vücut için pek çok faydası vardır. Özellikle sindirime yardımcı olması ve şişkinliği azaltması açısından oldukça tercih ediliyor. Meyveler, sebzeler ve tam tahıllı gıdalar ile beslenerek vücudunuzun yeterli miktarda lif almasına yardımcı olabilirsiniz.

Gazlı içeceklerden uzak durun

Herhangi bir şey yediğinizde ya da içtiğinizde vücut doğal olarak hava kabarcıkları üretir. Tüm bu gaz da bağırsaklarda hapsolduğunda yoğun şekilde rahatsızlık verebilir. Vücutta belli miktarda gaz olması faydalı olsa da asitli içecekler tüketmek ve sakız içmek gereğinden fazla gaz yutmanıza neden olabilir. Bu nedenle günlük olarak tükettiğiniz gazlı içecek miktarını azaltın.

Su içmeyi ihmal etmeyin 

Suyun, vücut sağlığı için önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Çünkü su sadece taze, esnek ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerin kolayca sindirilmesine de yardımcı olur.

Kısa bir yürüyüş yapın 

Yapacağınız kısa bir egzersiz, sindiriminizi kolaylaştırmak için çok etkili olabilir. Hareket ettiğinizde sindirim sisteminizdeki yiyeceklerin de rahat hareket etmesine katkıda bulunursunuz. Bu nedenle yürüyüşe çıkmak, şişkinlik ve gaz probleminiz için iyi bir seçenektir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir! Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir!
Hastalıklar
Aleyna Tilki'nin kendisine gelen teklifi reddetme şekli olay oldu! Aleyna Tilki'nin kendisine gelen teklifi reddetme şekli olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Önceki Haberler
Muz kabuğunu aman sakın çöpe atmayın!
Muz kabuğunu aman sakın çöpe atmayın!
Diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşinden mesaj: Kocacığım çabuk gel!
Diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşinden mesaj: Kocacığım çabuk gel!
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Yorumlar