Gaz sorununa ne iyi gelir kısa bir yürüyüş yapın!

Tüketilen yemeklerin içeriği, hızlı yemek yemek, hareketsiz bir yaşam sürmek, yemek yerken ağzın çok açık kalmasına gibi faktörler gaz sancılarının temel sebepleridir. Şiddetli gaz sancılarına kadar yol açabilen gaz sorununu gidermenin yolları mevcut. İşte gaz sancısını giderecek 4 ipucu...

Lifli besinler tüketin

Lifin vücut için pek çok faydası vardır. Özellikle sindirime yardımcı olması ve şişkinliği azaltması açısından oldukça tercih ediliyor. Meyveler, sebzeler ve tam tahıllı gıdalar ile beslenerek vücudunuzun yeterli miktarda lif almasına yardımcı olabilirsiniz.

Gazlı içeceklerden uzak durun

Herhangi bir şey yediğinizde ya da içtiğinizde vücut doğal olarak hava kabarcıkları üretir. Tüm bu gaz da bağırsaklarda hapsolduğunda yoğun şekilde rahatsızlık verebilir. Vücutta belli miktarda gaz olması faydalı olsa da asitli içecekler tüketmek ve sakız içmek gereğinden fazla gaz yutmanıza neden olabilir. Bu nedenle günlük olarak tükettiğiniz gazlı içecek miktarını azaltın.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Suyun, vücut sağlığı için önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Çünkü su sadece taze, esnek ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerin kolayca sindirilmesine de yardımcı olur.

Kısa bir yürüyüş yapın

Yapacağınız kısa bir egzersiz, sindiriminizi kolaylaştırmak için çok etkili olabilir. Hareket ettiğinizde sindirim sisteminizdeki yiyeceklerin de rahat hareket etmesine katkıda bulunursunuz. Bu nedenle yürüyüşe çıkmak, şişkinlik ve gaz probleminiz için iyi bir seçenektir.