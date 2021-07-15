search menu
search
close

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor

Hande Erçel'den ayrılan popçu Murat Dalkılıç'ın Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor
-A A+

 Murat Dalkılıç, 2017 yılında Merve Boluğur ile boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamış ancak kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Uzun süredir özel hayatında yalnız olan Dalkılıç hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı.

HANDE'NİN ARKADAŞIYLA AŞKA YELKEN AÇTI

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçunun yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaşmaya başladı. Konseri izleyenler arasında Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki eski rol arkadaşı Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi. Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: Diğer

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun! Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Pratik Bilgiler
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada! Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Öpüşmek kısır yapabilir!
Öpüşmek kısır yapabilir!
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Önceki Haberler
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay!
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay!
Eşinin samimi pozlarından sonra Neslihan'dan imalı paylaşım!
Eşinin samimi pozlarından sonra Neslihan'dan imalı paylaşım!
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber!
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber!
Çok az kişinin bildiği bu meyve yağları eritiyor!
Çok az kişinin bildiği bu meyve yağları eritiyor!
Düşük kaşlar bakışlarınızı gölgelemesin!
Düşük kaşlar bakışlarınızı gölgelemesin!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Yorumlar