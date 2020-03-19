Sebzeli barbunya yemeği nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Zeytinyağlıların en lezzetlilerinden biri olan sebzeli barbunya yemeğinin sizin için hazırladığımız bu tarifine doyamayacaksınız. Bakliyatların mutfağımızdaki önemini vurgulamak adına kollarımızı sıvadık, yemelere doyamayacağınız bir lezzet hazırladık. İçinde biber, soğan, havuç, kereviz sapı, yeşil soğan, sarımsak, domates gibi şahane lezzetler var. Sofralarınızı şenlendirecek sebzeli barbunya yemeği tarifi içeriğimizde...

Malzemeler:

2 su bardağı barbunya

1 adet kırmızı soğan

1 adet havuç

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 paket domates püresi

1 yemek kaşığı biber salçası

3 diş sarımsak

3-4 dal taze soğan

2 adet kereviz sapı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayın. Domates, havuç ve biberi de minik küpler halinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin. Bir tencerenin içerisine zeytinyağının yarısını aktarın ve soğanları da ilave ederek soteleyin. Ardından havuç ve biberleri de ekleyerek sotelemeye devam edin. Ayıklanmış ve yıkanmış barbunyaları, salça, domates ve domates püresini de ekleyerek güzelce karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı kadar su ilave edin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Barbunyalar yumuşamaya başladığında içine kereviz saplarını minik minik doğranmış şekilde ekleyin. Tuz ve baharatlarını da ekleyerek karıştırın. Ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirdikten sonra içerisine taze soğanları ekleyerek karıştırın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra üzerine zeytinyağının geriye kalanını ilave edin ve servis edin. Afiyet olsun...

