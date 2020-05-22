Patlamış mısırın faydaları neler zayıflamak istiyorsanız...

Patlamış mısırı sevmeyen yoktur herhalde! Özellikle film izleme seanslarının vazgeçilmezi olan mısırın öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyan inanamıyor! Genellikle kilo aldırdığı düşünülen mısırın aslında zayıflamaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Peki mısırın faydaları neler? Mısır zayıflatır mı? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Kalorisi düşüktür

Patlamış mısır kalorisi oldukça düşük olan lif bakımından zengin olan bir besinidir. Yani öyle söylendiği gibi kilo yapmıyor. Zararlı da değildir. Fakat kullanılan yağın miktarı oldukça önemlidir.

Besin değeri yüksek

Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Burada tek dikkat etmeniz gereken gereğinden fazla yağ kullanmamaya özen göstermek olmalıdır.

Antioksidan bakımından zengin

Patlamış mısır polifenollerle doludur. Kalp sağlığını güçlendirir ve kanser riskini azaltır.