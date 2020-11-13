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Tavuklu mantar sote tarifi nasıl yapılır mest eden lezzet!

Elmaelma.com olarak sizler için hem kolay hem de kalpleri fethedecek olan tavuklu mantar sote yemeğini seçtik. İşte tavuklu sote tarifi ve mazemeler...

Tavuklu mantar sote tarifi nasıl yapılır mest eden lezzet!
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Bugün siz değerli elmaelma.com okuyucularımız için leziz mi leziz bir o kadar da kolay hazırlayabileceğiniz tavuklu mantar sote tarifini seçtik. Peki tavuklu mantar sote nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Tavuklu mantar sote tarifi ve malzemeleri şöyle...

Malzemeler:

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü
500 gram kültür mantarı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet domates
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Mantarları büyüklüğüne ve isteğinize göre ince dilimler halinde ya da iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış fileto tavuk göğüslerini, suyunu salmaması için yüksek ateşte soteleyin. Ardından; doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri, mantarı ekleyip, soteleme işlemini 10 dakika kadar sürdürün. Son olarak; doğranmış domates, tuz, çekilmiş tane karabiber ve kekik ekleyin. Domatesler suyunu çekene kadar pişirme işlemini sürdürün. Arzuya göre; ince kıyılmış maydanoz ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

 

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