Tirit kebabı nasıl yapılır sunumuyla mest ediyor!

Türkülere konu olan şanıyla tirit kebabı, Balıkesir'in meşhur bir lezzeti. Görseliyle, tadıyla sizi mest edecek tirit kebabının yapılışı da oldukça pratik. Kıtır pidelerin üzerine eti ve yoğurt sosunu ekliyoruz. Ortaya tadına doyum olmaz bir yemek çıkıyor. Tirit, kısa sürede lezzetli bir ana yemek hazırlamak isteyenler için mükemmel bir tercih. İşte muhteşem tirit kebabı tarifi!

Malzemeler:

500 gram dana eti, 4 adet tırnak pide, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı pul biber veya salça, 2 iri diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet defne yaprağı

Hazırlanışı:

Kuşbaşından daha iri doğranmış dana etlerini düdüklü tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin.Tuz, karabiber, defne yaprağını da atıp kapağını kapatın ve 30-40 dakika arası, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin.

Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atın.2 diş sarımsağı ezin, yoğurda ekleyin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin ki yoğurt daha akışkan olsun. Hepsini iyice çırpın.

Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı bir kaseye alın. Etler soğumadan lif lif ayırın. Tereyağını eritin, kırmızı biberi veya salçayı ekleyin. Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir tabağa alın, kenara ayırdığınız et suyuyla ıslatın. Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle doldurun. Etlerin üzerine yoğurt gezdirin. En üstüne de erittiğiniz tereyağdan gezdirin ve soğumadan servis edin