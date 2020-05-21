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Survivor Evrim'den Mert'in elenmesinin ardından olay itiraf gerçekten yıkıldım!

Survivor 2020 Gönüllüler Takımında yarışan Evrim Keklik, Mert'in adadan gidişiyle ilgili, "Gerçekten yıkıldım. Kampların birleşmesinin anlamı kalmadı" dedi.

Survivor Evrim'den Mert'in elenmesinin ardından olay itiraf gerçekten yıkıldım!
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Survivor'da Mert Öcal'ın adaya veda etmesinin ardından, Evrim'den şaşırtan bir çıkış geldi. Mert'in elenmesine en çok şaşıran kişi olan Evrim, Mert'in elenmesini hiç beklemediğini anlattı. 

"Gerçekten yıkıldım"

Survivor Evrim, bu hafta Survivor 2020'ye veda eden Mert için, hiç beklemediği bir ismin elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını ifade etti. Favori yarışmacılardan biri olan Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım." dedi.

"Kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadı"

"Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Aynı Ersin abi gibi çok vakitsiz gitti. Benim için açıkçası kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadı. Mert'i benim erkek versiyonum olarak görüyordum" diye konuştu.

Birleşme partisinde uzun uzun sohbet etmişlerdi

Seyirciden gelen SMS'lerde birinci çıkan iki isim Evrim ile Mert birleşme partisinde uzun uzun sohbet etmişlerdi. Takım değiştirme ile ilgili yorum yapan Evrim, “Karşı takıma geçmek isterdim. Değişiklik olurdu. Ayrıca orada Mert’çiğim var. Onunla bol bol sohbet ederdim.” demişti.

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