Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyadan eleştiri yağdı

Yeni yaşını sevgilisi Burcu Kıratlı ve yakın dostlarıyla kutlayan Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Akçıl için hazırlanan büst şeklindeki pastayı kendisine benzetemedi. Bu da pastanın eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu.

''Bu Burcu'nun hayalindeki Sinan''

Sinan Akçıl yeni yaşını, Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de olduğu bir kutlamayla gerçekleştirdi. Akçıl'ın büst şeklinde hazırlanan pastası ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı pastadaki kişiyi oyuncu Barış Arduç'a benzeterek "Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan", "Pasta kim bilmiyorum ama kesinlikle Sinan Akçıl değil" ve "Pasta Keremcem ile Barış Arduç arasında gidip geliyor" gibi yorumlar yaptı.

''Ruh eşim,iyi ki doğdun''

Sosyal medya hesabından Akçıl'ın yeni yaşını kutlayan Kıratlı, "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" notunu yazdı.