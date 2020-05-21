Guava nedir bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Guava meyvesi, ana yurdu Meksika ve Orta Amerika olan tropikal iklimlere özgü bir meyve. Hoş kokusu ve tadıyla dikkatleri üzerine çeken bu meyve sağlığa olan faydalarıyla da şaşırtıyor. Guava meyvesi ruh sağlığından, bağışıklık sistemine; göz sağlığından, hafızaya pek çok konuda vücuda yarar sağlıyor. Şimdi gelin guava meyvesinin mucizevi yararlarına birlikte göz atalım!

Guava nedir?

Anavatanı Meksika, Orta Amerika olan guava nar anlamında latince "psidium" kelimesinden türemiştir. Yaklaşık 100 kadar türü bulunan guavanın tarımı günümüzde Güney Asya, Hawaii, Karaipler ve Afrika'da yapılıyor. Sağlığa pek çok faydası bulunan bu meyvenin koyu yeşil ters yöne basit epliktik veya oval 5 - 15 cm uzunluk arasında değişen yapraklara sahip yapısı vardır. Çiçekleri beyaz ve 5 taç yapraklı,çeşitli erkek üreme organlarını içerir.

Ruh halini iyileştirir

Guava'da bulunan B vitaminleri sadece bilişsel işlevlerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve hormonlarınızı düzenlemede de önemli bir rol oynar.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Süper bir meyve olarak guava size sadece sağlığınızı ve bağışıklık sisteminizi güçlü besleyen besinler vermez, aslında çok çeşitli hastalıklara ve hastalıklara karşı koruyabilir.

Alzheimer'ı önlüyor

Guava'da bulunan karotenoidler, flavonoidler ve terpenoidler, antioksidan bileşikler de, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarını önleyebilecek anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

Göz sağlığı

Guava'da havuçta bulunan A vitamininin 10 katı bulunur. Bu vitamin sayesinde göz sağlığı gelişir. Özellikle ileri yaşlarda meydana gelen görme problemlerinin de önüne geçer.

Temiz bir cilt

Guava, akneye neden olan bakterileri öldürerek daha temiz bir cilt sağlar.

Guava nasıl kullanılır?

Egzotik bir meyve olan guava, peynir tabağına çok yakışacak olan bir lezzettir. Tatlılarda da kullanabileceğiniz guavayla cheesecakeler, sorbeler veya mini meyveli tartlar yapabilirsiniz. Bunlara ayrıca smoothies, meyve suları ve meyve salatalarını da ekleyebilirsiniz.