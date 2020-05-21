Ünlü Müzisyen  Onur Çetin den yeni single

Yıllarca müzik piyasasında aranjör, söz yazarı ve besteci olarak birçok şarkıda imzası olan ve son zamanlarda kendisini sosyal medyada yazdığı şiirler ve sözlerle büyük bir kitleye sevdiren Onur Çetin, şimdi yeni yaptığı ve kendisinin seslendireceği şarkılarla, piyasaya şarkıcı olarak adımını atıyor.

Söz, beste ve aranjesini yapan, tam bir müzik fabrikası olan sanatçı, haziran ayında yayınlayacağı ‘Beşinci Mevsim’ şarkısının tüm âşıkların kalplerine tercüman olabileceğini belirtti.

Şu an korona virüs sebebiyle yayınlamadığı, video klip dahil tamamıyla hazır olan 3 şarkının daha beklediğini belirten sanatçı, sosyal medyada yazılarına devam edeceğini, şu an bir kitap hazırladığını ve çok yakında takipçileriyle paylaşacağını söyledi. ‘Ruhumdan dökülen her parçayı herkese aktaracağım’ diyerek çalışmalarına devam edeceğini belirtti.