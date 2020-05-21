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Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı ti'ye aldı!

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı ti'ye aldı!
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınlayan futbolcu Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandığı için birçok kişi tarafından ti'ye alındı. O isimlerden biri de Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz, sosyal medya hesabından yayınladığı  paylaşımda Arda Turan'la fena alay etti.

''19 Mayıs okuma bayramı''

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Arda Turan olayına sessiz kalmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Turan'ı tiye alan Özoğuz, "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı ti'ye aldı!

Arda Turan kendisini böyle savunmuştu 

Bayramları karıştırdığı için gündem olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar."

 

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