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Ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gerekenler alışverişi öğleden sonra yapın!

Ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ayakkabı seçerken bu zamana dikkat edin! İşte nedeni...

Ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gerekenler alışverişi öğleden sonra yapın!
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Ayakkabılar ayağınızı zarif gösterecek ve kıyafetlerinizle uyum içerisinde olması oldukça önemlidir. Ancak satın aldığımız ve tüm gün boyunca bedenimizi taşıyan ayakların sağlığıda ayakkabı seçimlerinde es geçilmemesi gerekmektedir. Ayakkabı seçerken mükemmel ayakkabıyı bulmak için bazı noktalarıda göz önünde bulundurmanız gerekiyor elmaelma.com okurları için mükemmel ayakkabıya ulaşamanız için bazı önerilerde bulunduk. Ayakkabı alışverişine çıkarken sadece görünüşüne değil işte bu noktalarıda gözden geçirmeniz gerekiyor!

Görünüşe aldanmayın

Ayağınıza tam olmayan bir ayakkabıyı sadece çok beğendiniz diye sakın almayın. Bu, kan dolaşımı ve kas fonksiyonlarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Dahası, bu gibi ayakkabılar hızlı bir şekilde görünüşlerini kaybederler.

Ayakkabı almak için en uygun zaman öğleden sonra

Yeni bir ayakkabı için öğleden sonrası zamanları tercih edin. Günün sonuna doğru, ayaklar biraz şişer. Bu da, sabah çok rahat hissettiğiniz ayakkabınız akşam saatlerinde ayağınızı çok sıkabilir.

Ayakkabı topuğu sert olanları seçin

Ayakkabının parmak kısmının ve topuğunun şekillerini koruduğundan emin olun. Onları sıkıp bıraktığınızda, kalıcı deformasyonlar olmamalıdır. Topuk sert olmalıdır, yumuşak bir topuk hızlıca sarkabilir, bu da yürürken size çok fazla rahatsızlık verir.

Denemeden almayın!

Ayağınızın büyüklüğüne göre yeni ayakkabılarınızın numarasını seçmelisiniz. İster inanın ister inanmayın, birçok insanın bir ayağı diğerinden biraz daha büyüktür. Bu nedenle, farklı numaralarda birkaç çift üzerinde deneme yapın ve her iki ayağınızın da rahat hissettiğinden emin olun. 

Taban esnekliğini göz önünde bulundurun

Ayrıca, taban esnekliğine dikkat etmelisiniz. Bir elinize bir ayakkabı alın ve diğeriyle parmak kısmını kıvırmaya çalışın. Yeterince esnek olmayan bir taban, ayak eklemlerinin normal şekilde hareket etmesini önler. Bu yürüyüş bozukluklarına, hızlı yorgunluğa ve vücudun enerji tüketiminin arttırmasına neden olabilir.

Topuklu ayakkabıların yüksekliğine dikkat

Yüksek topuklu ayakkabılar satın almayı düşünüyorsanız, maksimum topuk yüksekliği 9,5 cm olmalıdır. Taban ile topuk arasındaki kabul edilebilir mesafe en az 3 cm olmalıdır. Uzaklık ne kadar kısa olursa, ayak parmaklarına daha fazla ağırlık aktarılır.

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