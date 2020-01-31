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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Survıvor 2020 yarışmacısı oldu!

Survivor 2020'de yarışacak bir isim daha belli oldu. Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Survıvor 2020 yarışmacısı oldu!
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Survivor 2020 16 Şubat'ta yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni sezon yarışmacıları arasında belli olan isimlerden ilki Ersin Korkuttu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da büyük ihimalle Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı.Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta başlıyor 

Ilıcalı, Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Survıvor 2020 yarışmacısı oldu!

Survivpr 2020 yarışmacıları kimler? 

Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

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