search menu
search
close

Koku erkekleri etkiler mi cinsellikte uyarılmalarını sağlıyor!

Kokular insan psikolojisinde önemli bir yere sahip. Cinsellikte de güzel kokular partnerin uyarılmasını sağlıyor. İşte kokunun cinsellikteki etkisi!

Koku erkekleri etkiler mi cinsellikte uyarılmalarını sağlıyor!
-A A+

Parfümler, güzel kokmanın yanı sıra insanların koku alma duyularına erişerek birtakım uyarılara yol açarlar. Afrodizyak kokular bu uyarılar için en bilinen yoldur. Afrodizyak genel olarak hafif baharatlı ve şekerli kokulardan oluşur. İçinde farklılık sunan ve dikkat çeken esanslar bulunduran parfümler, sekste partnerinizin kolay uyarılmasını sağlar.

En fazla afrodizyak unisex parfümlerde

Bilhassa kadın ve erkeğin kullanabildiği yani unisex kokuların çok daha fazla afrodizyak içerdiği saptanmıştır. Afrodizyak içeren parfümler diğer parfümlere göre 40 kat daha fazla etkili ve kalıcı özelliğe sahiptir.

Afrodizyak cinsel uyarıcıları kapsıyor

'Afrodizyak' tanımını aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten alıyor. Afrodizyak tüm cinsel uyarıcıları kapsayan genel bir kavramdır. Yunanca aphrodisiakon "afrodite ait" manasını taşır. 

Çikolata, kahve ve bal afrodizyak içeriyor

Afrodizyak etkiye besinlerden de ulaşmak mümkün. Çiğ istiridye, ginseng, çikolata, kahve, bal ve mesir macunu gibi besinler de afrodizyak içerir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor! Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor!
İlişkiler
Turunçgillerin bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız! Turunçgillerin bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Önceki Haberler
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi
Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi
Aşırı yemeyi önlemenin 10 basit kuralı!
Aşırı yemeyi önlemenin 10 basit kuralı!
Bacak bacak üstüne atıyorsanız hemen vazgeçin!
Bacak bacak üstüne atıyorsanız hemen vazgeçin!
Kansızlığın doğal çözümü burada!
Kansızlığın doğal çözümü burada!
Ağız kokusu bu hastalığın habercisi!
Ağız kokusu bu hastalığın habercisi!
2 hafta önce evlenen Sıla hamile mi? İşte eşinden ilk açıklama!
2 hafta önce evlenen Sıla hamile mi? İşte eşinden ilk açıklama!
Murat Boz'un panik dolu anları! Annesi uçakta kalp spazmı geçirdi!
Murat Boz'un panik dolu anları! Annesi uçakta kalp spazmı geçirdi!
Yorumlar