Koku erkekleri etkiler mi cinsellikte uyarılmalarını sağlıyor!

Parfümler, güzel kokmanın yanı sıra insanların koku alma duyularına erişerek birtakım uyarılara yol açarlar. Afrodizyak kokular bu uyarılar için en bilinen yoldur. Afrodizyak genel olarak hafif baharatlı ve şekerli kokulardan oluşur. İçinde farklılık sunan ve dikkat çeken esanslar bulunduran parfümler, sekste partnerinizin kolay uyarılmasını sağlar.

En fazla afrodizyak unisex parfümlerde

Bilhassa kadın ve erkeğin kullanabildiği yani unisex kokuların çok daha fazla afrodizyak içerdiği saptanmıştır. Afrodizyak içeren parfümler diğer parfümlere göre 40 kat daha fazla etkili ve kalıcı özelliğe sahiptir.

Afrodizyak cinsel uyarıcıları kapsıyor

'Afrodizyak' tanımını aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten alıyor. Afrodizyak tüm cinsel uyarıcıları kapsayan genel bir kavramdır. Yunanca aphrodisiakon "afrodite ait" manasını taşır.

Çikolata, kahve ve bal afrodizyak içeriyor

Afrodizyak etkiye besinlerden de ulaşmak mümkün. Çiğ istiridye, ginseng, çikolata, kahve, bal ve mesir macunu gibi besinler de afrodizyak içerir.