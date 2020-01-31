Hadise'nin bol paça pantolonlu kıyafeti sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Hadise, son olarak yaptığı paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Hadise bu seferde sevenlerini eskilere götürecek anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bol paça pantolon ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise beğeni butonunu çökertti.

Bol paça pantolonlu paylaşımına beğeni yağdı



Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan ve genellikle giydiği cesur ve cüretkar elbiselerle dikkat çeken Hadise, bu kez son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş pozlarını paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımı...