Erkeklerin hoşlanma belirtileri neler sizinle vakit geçirmesi işaret!

Günümüzde ilişkilerde oyunlar ve taktiklerden geçilmiyor. Birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak eğlenceli olsa da uzun zaman aldığında bu durum sinir bozucu bir hal alabiliyor. Hoşlandığınız kişi bunu itiraf etmese de sizden hoşlandığını gösteren işaretler var. Onun da size karşı boş olmadığını gösteren kanıtlar içeriğimizde!

Selfielerinizde yer alıyorsa

Telefonunuzun ön kamerasını açtığında, kaçacak yer aramak yerine sizinle poz veriyor ve anınıza dahil olmak istiyorsa; sizinle anı biriktirmeye ve hayatınızın bir parçası olmaya 'var' anlamına geliyor.

Seninle tatil planları yapıyorsa

Seninle tatiller planlaması seni geleceğinde görmek istediğinin kesin işareti! Her zaman gitmek istediğiniz bir yeri ya da her zaman denemek istediğiniz bir şeyi dile getirdiğinizde, “Evet, kesinlikle yapmalıyız!” gibi yanıtlar alıyorsanız, bu sizinle ilgilendiği anlamını taşıyor.

Senle vakit geçiriyorsa

Sizinle yaratıcı randevu fikirlerini paylaşıyor ama ne yaptığınızdan çok sizinle vakit geçirdiği için mutlu olduğu belirtiyorsa, sizden gerçekten hoşlanıyor.

Yardıma ihtiyacın olduğunda oradaysa

Size yardım etmekte can atıyor ve size bir yol gösterici olmaktan gurur duyuyorsa, bu da sizden hoşlandığının bir kanıtı niteliğinde.

Mesaj atmaktan çekinmiyor

Erkek arkadaşınız, mesaj atmaktan çekinmiyor; sizi merak ediyor ve üst üste mesaj atmayı hiç umursamıyorsa bu sizinle kesinlikle konuşmak istediği ve sizden hoşlandığı anlamına gelir.