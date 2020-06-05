search menu
search
close

Raw tartolet nasıl yapılır bu tada bayılacaksınız!

Minik minik, lezzetiyle baş döndüren raw tartolet yapmaya ne dersiniz? Farklı bir tarif arayanlar buraya! İşte çilekli ve yaban mersinli tartolet tarifi!

Raw tartolet nasıl yapılır bu tada bayılacaksınız!
-A A+

Tartole, kocaman bir tart yerine yapabileceğiniz harika bir seçenek. Tatlı kriziniz geldiğinde evde kolayca hazırlanabilen, üzerindeki meyvelerle tadına doyamayacağınız bir lezzet. Hafif ve ferah tartoleyi sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. Hazırladığımız çilekli ve yaban mersinli tartole tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler:

Tartolet hamuru için:

2 su bardağıun, 4 yemek kaşığıpudra şekeri, 125 gramtereyağı, 1 adetyumurta
1/2 paketkabartma tozu

Kreması için:

3 su bardağı süt, 3 tepeleme tatlı kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tepeleme tatlı kaşığı buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 100 gram labne peyniri

Yapılışı:

Tartolet hamuru için; Unu oval bir karıştırma kabına alın. Orta kısmına oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve kabartma tozunu aktarın. Orta kısmından kenarlara doğru tüm malzemeyi karıştırmaya başladığınız tart hamurunu özleşene kadar elinizle yoğurun. Streç filmle sarıp buzdolabında en az 30 dakika kadar dinlendirin. Toparlanan hamuru, hafif bir şekilde unladığınız mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla açın.

Küçük tartolet kalıplarının iç kısımlarını kaplayacak hamurları yuvarlak bir kalıp ya da su bardağı ağzıyla kesin. Hamurları hafifçe bastırarak tart kalıplarına yayın, kalıbın kenar kısımlarının şeklini hamurun da almasını sağlayın. Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar tartolet hamurlarını pişirin.

Tartoletlerin iç kısımlarını doldurmak için; süt, un, yumurta sarısı, buğday nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın ve krema karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alan ve göz göz olan kremayı ocaktan alın. Tereyağı ve labne peyniri katıp pürüzsüz bir kıvam alması için bir mikser yardımıyla karıştırarak soğutun.

Fırından aldığınız tartolet hamurlarını kalıplarından çıkartıp kısa bir süre dinlendirin. Hazırladığınız krema karışımını, uç kısmına istediğiniz şekli verecek duyu taktığınız krema sıkma poşetine doldurun. Tartoletleri hazırladığınız kremayla sakınmadan doldurun. Bol suda yıkadıktan sonra uç kısımlarını aldığınız ve üzerlerini kuruladığınız çilekleri dört eşit parçaya bölün. Tartoletleri çilek parçaları ve yaban mersini taneleriyle süsledikten sonra arzuya göre soğutup sevdiklerinizle paylaşın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gaz sancısını gidermenin en etkili yolları burada! Gaz sancısını gidermenin en etkili yolları burada!
Sağlık
Lezzet şöleni: Ali nazik kebabı Lezzet şöleni: Ali nazik kebabı
Yemek
En Güncel Galeriler
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Ölüm anında vücutta ne olur?
Ölüm anında vücutta ne olur?
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Önceki Haberler
Parlak ve gür saçlar için ev yapımı 5 maske tarifi!
Parlak ve gür saçlar için ev yapımı 5 maske tarifi!
Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Yaz sezonunu terasında açan 45'lik Linet'ten olay bikinili poz!
Yaz sezonunu terasında açan 45'lik Linet'ten olay bikinili poz!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Cüneyt Arkın'dan bomba itiraf: Gözlerine bakma ölürsün dediler!
Cüneyt Arkın'dan bomba itiraf: Gözlerine bakma ölürsün dediler!
Yüz inceltmek için 7 muhteşem hareket
Yüz inceltmek için 7 muhteşem hareket
51 yaşındaki oyuncu çıplak pozunu satışa çıkardı!
51 yaşındaki oyuncu çıplak pozunu satışa çıkardı!
Şekere alerjiniz olup olmadığınızı anlamak için...
Şekere alerjiniz olup olmadığınızı anlamak için...
Yorumlar