Raw tartolet nasıl yapılır bu tada bayılacaksınız!

Tartole, kocaman bir tart yerine yapabileceğiniz harika bir seçenek. Tatlı kriziniz geldiğinde evde kolayca hazırlanabilen, üzerindeki meyvelerle tadına doyamayacağınız bir lezzet. Hafif ve ferah tartoleyi sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. Hazırladığımız çilekli ve yaban mersinli tartole tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler:

Tartolet hamuru için:

2 su bardağıun, 4 yemek kaşığıpudra şekeri, 125 gramtereyağı, 1 adetyumurta

1/2 paketkabartma tozu

Kreması için:

3 su bardağı süt, 3 tepeleme tatlı kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tepeleme tatlı kaşığı buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 100 gram labne peyniri

Yapılışı:

Tartolet hamuru için; Unu oval bir karıştırma kabına alın. Orta kısmına oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve kabartma tozunu aktarın. Orta kısmından kenarlara doğru tüm malzemeyi karıştırmaya başladığınız tart hamurunu özleşene kadar elinizle yoğurun. Streç filmle sarıp buzdolabında en az 30 dakika kadar dinlendirin. Toparlanan hamuru, hafif bir şekilde unladığınız mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla açın.

Küçük tartolet kalıplarının iç kısımlarını kaplayacak hamurları yuvarlak bir kalıp ya da su bardağı ağzıyla kesin. Hamurları hafifçe bastırarak tart kalıplarına yayın, kalıbın kenar kısımlarının şeklini hamurun da almasını sağlayın. Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar tartolet hamurlarını pişirin.

Tartoletlerin iç kısımlarını doldurmak için; süt, un, yumurta sarısı, buğday nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın ve krema karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alan ve göz göz olan kremayı ocaktan alın. Tereyağı ve labne peyniri katıp pürüzsüz bir kıvam alması için bir mikser yardımıyla karıştırarak soğutun.

Fırından aldığınız tartolet hamurlarını kalıplarından çıkartıp kısa bir süre dinlendirin. Hazırladığınız krema karışımını, uç kısmına istediğiniz şekli verecek duyu taktığınız krema sıkma poşetine doldurun. Tartoletleri hazırladığınız kremayla sakınmadan doldurun. Bol suda yıkadıktan sonra uç kısımlarını aldığınız ve üzerlerini kuruladığınız çilekleri dört eşit parçaya bölün. Tartoletleri çilek parçaları ve yaban mersini taneleriyle süsledikten sonra arzuya göre soğutup sevdiklerinizle paylaşın.