Defne Samyeli kızı Deren Talu ve Baran Tınaz'ın birlikteliğine onay verdi!

Kerem Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu, uzak mesafe engeli yüzünden ilişkisine son vermişti. Samyeli'nin büyük kızı Deren, Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkını sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınlayarak aşkını ilan etti. İşletmeci Baran Tınaz'ın bu paylaşımı gündeme oturdu.

Samyeli sürpriz aşka olay verdi

Defne Samyeli'den kızının ilişkisine onay verdi. Güzel sunucu önceki gün, Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi. Ünlü sunucunun paylaştığı bu kare "Anneden aşk onayı" şeklinde yorumlandı.