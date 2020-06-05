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Eda Taşpınar bikinili cesur pozuyla sosyal medyayı salladı!

Salgın nedeniyle tatil sezonunu geç açan Eda Taşpınar, bronzlaşmış haliyle bikinili pozunu paylaştı. Taşpınar'ın pozu takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Eda Taşpınar bikinili cesur pozuyla sosyal medyayı salladı!
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Bronzluğuyla her daim dikkat çeken Eda Taşpınar da koronavirüsten etkilendi. Tatil sezonunu geç açan sosyetik güzel, bronz tenini gösterdiği bikinili pozuyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bronzluğunu sergiledi

Karantina boyunca evden çıkmayan Eda Taşpınar, evinin çatısında güneşlendiği pozuyla olay olmuştu. Bu sene arzu ettiği bronzluğu yakalamada geç kalan Taşpınar, bikinili paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Koronavirüs sebebiyle Mykonos'u terketti

Yunanistan'ın gözde turistik adası Mykonos'ta evi bulanan Eda Taşpınar, 2015’ten bu yana her yıl Mart ve Ekim aylarını Yunanistan - Mikonos’taki evinde geçiriyordu. Ancak koronavirüs sebebiyle adaya geçici bir süreliğine veda etti. 

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